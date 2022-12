Nuevos indicios de infidelidad por parte de Piqué

El reciente retirado del fútbol español, Gerard Piqué sigue sumando momentos mediáticos frente a fuertes acusaciones por parte del paparazzi Jordi Martín, quién siempre ha salido a defender a Shakira.

¿Cuáles son los nuevos señalamientos?

Jordi con quién Piqué ya ha protagonizado varios encontronazos declaró recientemente que el futbolista le habría sido infiel a la colombiana con 50 mujeres más en los 12 años de unión que compartieron y tildandolo en un reciente programa de 'desagradable'.

Jordi el investigador

Previamente el paparazzi también confirmó que el futbolista quién a su vez se lo vinculó con Nuria Tomás, una vez más y que se trataba de una ex pareja pero siguió yendo más lejos aún al confirmar que tuvo affaire con una chica que se encontraba en un sector de limpieza de uno de los boliches, un viaje a Montecarlo con otra joven y que ello se lo hizo llegar a Shakira para que estuviera al tanto de los movimientos de su ex pareja.

Fuente: Imagen / AFP

Piqué y Shakira al comienzo de su relación.

Más acusaciones y una pésima relación

Jordi también dio a conocer que Piqué mantuvo un romance fugaz con la ex novia de Leonardo Di Caprio, Bar Rafaeli cuándo llevaba apenas dos años de noviazgo con Shakira.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua el paparazzi en reiteradas oportunidades dijo que consideraba que tanto Piqué como el padre, eran dos malas personas: "Siempre hemos tenido unas disputas muy fuertes, el jamás entendió mi trabajo y además lo considero: prepotente, impulsivo y arrogante, trata a la gente siendo pedante, es un maleducado al igual que su padre", sentenció en una de las tantas veces que tubo que opinar sobre el ex líder líder Barcelona.

Las declaraciones de Jordi opinando sobre Piqué

Al ser uno de los hombres que más ha seguido de cerca el conflictivo divorcio de Shakira con Piqué, Jordi ha sido invitado a varios programas dónde siempre mantuvo una podturs contundente a sus chispazos con el ex futbolista.

"Gerard Piqué nunca ha querido siquiera conocer la tierra de la que son sus hijos", dijo.

A su vez dejó en claro que el futbolista está actualmente muy enamorado de Clara Chía Martí: "Lo sé por el entorno de él".

Pero ello no terminó ahí si no que volvió al ataque sobre Piqué: "Es un sin vergüenza que se la ha pasado engañando a su Shakira durante años y eso me da pena", opinó mientras tenía tenía aval de sus compañeros del programa de chimentos Followers.

Y hasta se animó a opinar sobre cómo ven la situación los hijos de Piqué y Shakira: "Yo creo que están mal, al ver que la madre está desvastada y ahora son muy pequeños pero de aquí a unos años se enteraran de lo que ha hecho el padre", declaró dos meses atrás.

¡Afiladisimo!