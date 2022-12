Esta es la curiosa frase que Jenna Ortega se negó a pronunciar en Merlina

Hace unos semanas atrás se estrenó 'Merlina', conocida en su idioma original como 'Wednesday' y rompió todos los récords en audiencia. Por esta razón todos hablan de, Jenna Ortega, la talentosa actriz que se puso en la piel de la protagonista de la historia. Recientemente salió a la luz un video donde la joven cuenta que se negó a pronunciar una frase, porque no encajaba con el papel.

Jenna Ortega, imagen de archivo.

Merlina es hija de Gomez y Morticia Addams, una familia que tiene habilidades sobrenaturales e intereses macabros. Por esta razón, Wednesday tiene una personalidad bastante particular, generalmente es amarga y casi nunca muestra emoción. Jenna Ortega cumplió al pie de la letra todas estas características porque a lo largo de toda la serie mostró una personalidad oscura y única.

En una entrevista, la actriz reveló que durante las grabaciones se dio cuenta de un detalle que no cuadraba, así que decidió evitar algunas frases. "Recuerdo que hay una línea en la que estoy hablando de un vestido y ella inicialmente se suponía que debía decir: 'Dios mío, me estoy volviendo loca por un vestido'. Literalmente me odio a mí mismo'", expresó Jenna Ortega.

A la actriz le hizo ruido esta frase, porque sonaba mal para su personaje. "Sentí que podíamos evitar muchos diálogos de este tipo en un intento de hacerla sonar humana", reflexionó Ortega. La frase refería a la escena donde Merlina ve el vestido que luego usa en su graduación donde realiza el icónico baile que se volvió viral. Como la reacción original del personaje no le pareció adecuada a Jenna, le resultó más sensato evitar aquellas palabras.