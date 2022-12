El desastroso hotel donde vivió Keanu Reeves antes de comprar su primera casa

Keanu Reeves es un personaje misterioso y encantador que ha logrado cautivar al público tanto con su trabajo en la pantalla grande como con su personalidad y forma de vida, algo que intenta no exponer, pero que siempre de alguna u otra manera llega a los medios.

Hoy lo vemos brillando y, a pesar de no llevar un estilo llena de lujos (por decisión propia), lo imaginamos cómodo y disfrutando de los placeres de una estrella de Hollywood. Aunque esto no siempre fue así, ya que hubo un momento en el que no tenía una casa para vivir y un hotel se convirtió en su hogar.

El protagonista de Matrix contó en una ocasión que en la década de los 90 él vivió en el Chateau Marmot durante varios años. En esa época ya actuaba y comenzaba a posicionarse como uno de los intérpretes favoritos, aunque todavía no tenía la estabilidad suficiente como para tener su casa propia.

Quizás decir que vives en un hotel puede sonar muy glamoroso para muchas personas, pero la realidad es que fue una experiencia totalmente alejada de los lujos lo que le tocó vivir durante ese tiempo.

"Estaba un poco deteriorado. En la habitación 21 había AstroTurf. No querías quitarte los zapatos, pero ese era su encanto", recordó Keanu Reeves. Y si te estás preguntando qué es AtroTurf, es una marca de pasto sintético, así que ya te puedes ir imaginando cómo lucía ese lugar.

Hace unos años se anunció que el Chateau Marmont se convertirá en un club privado.

Este hotel se convirtió en su hogar durante varios años, por lo que allí pudo construir recuerdos de Navidad, Año Nuevo e incluso de reuniones con amigos. Era el sitio al que iba para buscar tranquilidad después de trabajar, aunque no siempre se sentía tan seguro ni confortable como quería.

Finalmente, en el 2003 el actor se compró su primera casa permanente, una lujosa mansión en Hollywood Hills donde se estableció durante muchos años.