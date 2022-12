El negocio millonario que podría tener México gracias a la NBA

Adam Silver, comisionado de la NBA, afirmó este sábado que la liga ve a México como un serio candidato para acoger en su capital un nuevo equipo, como lo hizo Canadá, en una futura expansión.



"No hay una línea de tiempo para esta expansión pero no hay duda de que consideramos a la Ciudad de México muy en serio. Hemos visto el éxito que tuvimos con expansiones al norte, en Canadá, no veo porque no ocurra el mismo éxito si nos expandimos al Sur", afirmó el comisionado.



Adam Silver está en México para asistir al partido de la temporada 2022-2023 de la NBA, este sábado, en la Arena Ciudad de México entre Miami Heat y San Antonio Spurs, el primero en el país luego de dos años de ausencia por la pandemia de la covid-19.



El ejecutivo destacó las condiciones que favorecen a la capital mexicana para ser considerada como candidata para contar con una franquicia.



"El tamaño del mercado, el estadio que es muy bello, la calidad de los hoteles, el apoyo de los aficionados, todo existe en la ciudad de México, pero hay cuestiones adicionales que se tienen que resolver de manera muy particular, es un análisis de negocios", matizó.





Aunque no hay una fecha programada para dicha expansión, el comisionado agregó la ventaja geográfica con la que cuenta este país para tener un equipo.



"La visión de un equipo en México podría tener un impacto muy diferente a uno en Estados Unidos porque México es una puerta para toda Latinoamérica que abriría toda un área geográfica a la NBA y eso es muy valioso", expresó Silver.



Según datos de la NBA, México cuenta con más de 30 millones de aficionados al baloncesto lo que lo hace el segundo deporte más practicado luego del fútbol, algo que Silver dijo buscan incentivar con diversos programas para atraer a los jóvenes.



"Estamos enfocados en construir una conexión en jóvenes, niños y niñas para que tengan esa pasión por el baloncesto y luego puedan soñar con ser de los mejores en el mundo y jugar en la NBA. No hay atajos para este proceso, hay que hacer labor social, hacer estos juegos aquí. Tener proximidad", concluyó.