Mira cómo sacan a Ivana Knöll de la tribuna de Croacia en Qatar, por mostrar "de más"

Desde que comenzó el Mundial de Qatar 2022, distintas figuras internacionales se han llevado toda la atención de las redes y los portales de comunicación por sus apariciones en las gradas de los estadios en donde se disputan los partidos más importantes. Una de esas figuras es, indudablemente, Ivana Knöll, la mujer croata que no se pierde ninguno de los cruces que juega la selección que encabeza Luka Modric.

Ivana Knöll es una modelo croata que ganó popularidad en su país por haber ganado el certamen “Miss Croacia” en el año 2016. En su cuenta de Instagram, @knolldoll, la bella mujer de 30 años también es toda una influencer por contar con más de 2.5 millones de seguidores de todas partes del mundo. Allí, suele compartir fotografías de sus viajes de ensueño, de su día a día pero, sobre todo, de su espectacular figura luciendo los atuendos que mejor le sientan.

LA MISS CROACIA QUE SE ROBA TODAS LAS MIRADAS. FOTO: INSTAGRAM @knolldoll

En el último mes, Ivana Knöll ha estado sorprendiendo a sus fanáticos con posteos desde Qatar, el país de Oriente Medio donde se está disputando la Copa Mundial de la FIFA 2022. Es que, a pesar de las restricciones de vestimenta que han impuesto desde el gobierno qatarí, la modelo ha elegido lucir tops escotados, faldas cortas y pantalones ajustados con estampados de cuadros rojos y blancos, como el escudo de Croacia, enseñando su inigualable figura.

De esta forma, Knöll ha robado miles de suspiros en Qatar y, algunos medios aseguran que ella ha sido la mujer más fotografiada en esta Copa del Mundo. Sin embargo, muchos se han preguntado si su vestimenta en las gradas es motivo suficiente para ser multada o sancionada en aquel país asiático.

Lo cierto es que, al ser consultada al respecto, Ivana aprovechó para contar que elige sus atuendos luego de hablar con las personas indicadas antes de ingresar a los estadios. “Los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera. Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar a alguien que usa un bikini. Y, si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme”, confesó a TMZ Sports.

A pesar de esto, en los últimos días ha estado circulando un video de la modelo croata saliendo del estadio Ahmed Bin Ali, donde jugaron Bélgica vs. Croacia en la fase de grupos. En las imágenes se puede ver a un hombre, que parece ser de seguridad, indicándole a Köll su salida del lugar. Aparentemente, su pose y su atuendo llamó la atención del efectivo, por lo que le pidió amablemente su retiro.

Afortunadamente, desde ese momento no volvió a suceder nada igual. Ahora, Ivana invita a sus seguidores a ir a alentar a la selección croata en la semifinal que jugará contra Argentina.