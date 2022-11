¡Al fin! Billie Eilish confirmó su noviazgo y reveló qué le gusta de estar en pareja

Billie Eilish es tendencia en las redes tras la publicación de la sexta edición de su entrevista personal con Vanity Fair. Es que, desde 2017, la revista estadounidense invita a la joven cantante a responder algunas preguntas acerca de su carrera y su vida privada, mostrando, años más tarde, su cambio físico y de perspectiva luego de experimentar cosas nuevas en su vida. Sin duda, esta charla se volvió en un clásico entre el medio y la intérprete de 20 años, que nadie se quiere perder.

Hace días lo anunciaban y, finalmente, el lunes 28 de noviembre la entrevista salió a la luz, causando furor en todas las plataformas. Sobre todo en YouTube, donde ha superado las 3 millones de vistas en menos de 19 horas. En esta nueva edición, Billie Eilish se vio a sí misma en años anteriores y notó que, actualmente, se encuentra en el punto más feliz de su vida, tras haber superado su depresión y otros problemas de salud mental. Lo mismo notaron sus fanáticos, quienes se alegraron al verla cada vez mejor, lista para crear nueva música.

Pero eso no es todo. La intérprete de ‘Bad Guy’ también habló acerca de lo que el público estaba esperando: su relación con el cantante de ‘The Neighbourhood’, Jesse Rutherford.

Billie Eilish habla acerca de su nuevo novio

“¿Tienes novio?”, le preguntaron los periodistas de Vanity Fair a la ganadora de siete Premios Grammy. Como cada año, Billie pudo ver la respuesta que dio en ocasiones pasadas, para después dar lugar a su nueva opinión. En los primeros cuatro videos, la artista respondió que no tenía novio y que no le gustaba salir con alguien para nada, puesto que no se llevaba bien con la idea de exclusividad. Sin embargo, en la quinta esto cambió y dijo que sí.

Este año Eilish aprovechó la oportunidad para mencionar a su relación pasada diciendo: ‘’Me siento extremadamente agradecida por la relación que tuve el año pasado y creo que él ahora es mucho más feliz, lo que me hace muy feliz”. Enseguida, la autora de ‘Happier Than Ever’ habló de su actual pareja, dejando en claro que está verdaderamente enamorada: “Y es realmente genial y estoy muy emocionada y muy feliz por eso’’.

El novio de Billie Eilish es, nada más ni nada menos, Jesse Rutherford, el conocido cantante de la banda de rock alternativo ‘The Neighborhood’, quien tiene 31 años y ha estado saliendo con la artista desde hace meses. Los paparazzis los encontraron juntos en un par de ocasiones pero fue en la alfombra roja de la gala LACMA Art que confirmaron su romance.

Billie Eilish y Jesse Rutherford en la red carpet de la gala LACMA Art. FOTO: Instagram @billieeilish

Finalmente, le consultaron sobre lo que la hace más feliz en una relación, a lo que Billie respondió: ‘’Mi lenguaje de amor, digan lo que digan, es solo contacto físico. Solo necesito estar tocando la piel todo el tiempo. Y aparte de eso, al igual que la libertad. No quiero que me controlen. Quiero que confíe en mí y quiero poder tener espacio y quiero amor y atención y la misma admiración es realmente importante. Estoy realmente inspirada por esta persona y ya sabes, él está inspirado por mí’’.