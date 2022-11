Taylor Swift arrasa en la gala de los MTV EMA 2022

La noche del domingo pasado se celebró la ceremonia de los premios MTV Europe Music Awards, conocido por sus iniciales como MTV EMA. El gran evento tuvo lugar por sexta vez en escenario alemán, en el PSD Bank Dome de Düsseldorf. Por supuesto, el lugar se llenó de artistas, músicos y personas de la industria del espectáculo. Te contamos todos los detalles de la ceremonia y quién fue la protagonista de la noche que logró llevarse varios premios a casa.

Taylor Swift, Rita Ora, Leonie Hanne y Bebe Rexha en la alfombra roja. Imagen de Getty Images.

Resulta que en la tarde del domingo una cuenta de Twitter que monitorea los viajes de los famosos para denunciar el gran impacto que tienen en la crisis climática informó "El jet privado de Taylor Swift acaba de aterrizar en Düsseldorf". Por esta razón, millones de fans de la cantante comenzaron a compartir la noticia en toda la web, así como también comenzaron las especulaciones.

La artista estaba nominada en 6 categorías diferentes, por lo que se posicionaba entre la lista de los favoritos junto a Harry Styles que tenía 7 nominaciones, Nicky Minaj con 5 y Rosalía también con 5, sin embargo ninguno de estos músicos acudió a la ceremonia. Taylor Swift por su parte se presentó y fue la estrella de la noche, pues logró obtener premios en 4 categorías: Mejor Artista, Mejor Artista Pop, Mejor Video con "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)" y Mejor Video Largo con la misma pieza.

Por supuesto cada vez que subió al escenario dio las gracias una y otra vez a todos sus seguidores, que fueron los encargados de votar. "Quiero agradecer a los fans por el apoyo y por hacer que todo esto haya podido ocurrir", expresó la intérprete de You Belong With Me.

Esta vez los maestros de ceremonia fueron la cantante Rita Ora y el cineasta Taika Waititi, quienes están en pareja desde 2021 y se encargaron de presentar los premios de manera entusiasta y con un sentido del humor justo. El comienzo de la gala estuvo a cargo de David Guetta y Bebe Rexha, que no hicieron más que estallar al público de la emoción, pues presentaron su último éxito juntos "I’m Good (Blue)" y ayudaron a encender la fiesta. Por otro lado, otras de las presentaciones de la noche estuvieron a cargo de artistas como Gorillaz, Muse, Lewis Capaldi, Stormzy, Ava Max, One Republic, entre otros.

El único español que subió al escenario fue Miguel Ángel Silvestre, quién presentó a Anitta, la ganadora de la categoría Mejor Latino. La mejor canción de la noche fue "Super Freaky Girl" de Nicky Minaj quién también se llevó el premio a mejor artista de hip hop. El mejor directo fue de Harry Styles, el premio a la colaboración del año se la llevaron Bebe Rexha y David Guetta con "I’m Good (Blue)". Bad Gyal fue la ganadora en la categoría mejor artista español, mientras que Seventeen fue la banda que se posicionó como mejor artista nuevo. David Guetta ganó el premio a mejor electrónico, la banda Muse se llevó el galardón a mejor rock y finalmente Gorillaz ganó en la categoría Mejor Alternativo.