Carmen Villalobos posa como toda una diosa del mar y cosecha miles de corazones

Carmen Villalobos se ha posicionado como una de las colombianas más renombradas del momento. Hace algunos días atrás la actriz decidió tomarse unos días de descanso y se fue de vacaciones y por supuesto compartió todo en sus redes sociales. Por esta razón subió una fotografía que dejó a todos sus seguidores atónitos.

Villalobos es una mujer multifacética, pues cuando no está actuando en alguna telenovela, está trabajando en la conducción de un programa, como fue con el caso de 'Top Chef Vip' el reality show de cocina. Por otro lado, en muchas ocasiones la actriz modela en algunas campañas de fotos para marcas internacionales. Es por esto que la mayoría de las veces la mujer se encuentra muy ocupada con sus quehaceres diarios.

De esta manera cuando tiene unos días libres los aprovecha al máximo, pues tiene que recargar la energía para todos sus proyectos. La semana pasada la actriz decidió hacer una pequeña escapada y se fue de vacaciones a la playa. Obviamente Carmen compartió todas sus actividades con sus seguidores de Instagram, pues le encanta hacerlos partícipes de todo, porque siempre dice que su carrera artística se las debe a ellos y a todo el apoyo que le han brindado.

La actriz compartió una fotografía luciendo su figura perfecta, pues posó a orillas del mar con su sonrisa y su gran carisma característico. Para la ocasión usó una bikini de dos piezas en color azul, verde y algunos detalles claros. En el pie de la foto Carmen escribió: "Definitivamente la felicidad es algo que no se puede ocultar y así estoy en este momento de mi vida. Plena y feliz! Feliz fin de semana mi gente bonita".

Carmen Villalobos, imagen de Instagram.

Tal como parece se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida. Repleta de trabajo, pero con tiempo para descansar, así que muy contenta, pues claro a quién no le gustaría tomarse un break y escaparse unos días a las hermosas playas de aguas cristalinas.

La publicación de Carmen causó sensación en Instagram y sus seguidores la llenaron de corazones, por lo que hasta el momento recolectó más de 466 mil me gusta. Por otro lado, algunos usuarios decidieron escribir mensajes y dejaron comentarios: "Me encanta saberte plena y feliz Carmela! No te mereces menos!", "Hermosaa", "Nosotros estamos felices de verte así de feliz y plena en tu vida hermosaa!".