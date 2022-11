¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres buen consejero

Los test de personalidad son furor en las redes sociales. ¿El curioso motivo? Los usuarios descubrieron en estos retos una gran alternativa para combatir el aburrimiento y, además, sus asombrosos resultados sorprenden a más de uno. Aquí te proponemos uno nuevo que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla y rápida.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte en primer lugar. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Hoja: eres una persona que sabe bien cómo destacarse. Sobresales entre la multitud y no le temes al ridículo. Eres muy creativo y coherente en tu accionar. Nunca contradices tus palabras con tus hechos. Te caracterizas por ser extremadamente extrovertido y sociable. Amas hacer amigos nuevos y siempre posees temas de conversación. Vives tu vida como si no existiera un mañana y huyes de los sitios en los que sientes que no puedes crecer.

Los test de personalidad son furor en las redes sociales / istockphoto

Tenedor: eres alguien que se destaca por tener un gran espíritu aventurero. Buscas adentrarte en nuevas andanzas para poner a prueba tus capacidades y no toleras que te den órdenes. Evitas entrar en discusión y no soportas los malos tratos. Te diriges hacia los demás del mismo modo que te gusta que lo hagan contigo. Eres muy amable y bondadoso con todo el que se cruza en tu camino. Das buenos consejos y tus amigos recurren a ti en búsqueda de los mejores.