La razón por la que Josh Charles abandonó la serie The Good Wife

Durante muchos años se han preguntado por qué Josh Charles, la estrella de la serie preferida The Good Wife, abandonó para siempre su participación en la ficción. Aunque se difundieron diferentes versiones, y hasta se llegó a especular sobre su salud, la verdadera razón te la contamos nosotros a continuación.

Sin dudas, la despedida de Josh Charles de la serie The Good Wife fue una de las que más le ha dolido a los fanáticos de la serie. Vale recordar que fue quien interpretó a Will Gardner hasta la quinta temporada.

La razón surgió luego de un triste episodio. Desde aquel momento, los creadores publicaron una carta donde afirmaron que se trataba de una decisión personal del actor y que se debía a que prefería apostar por otros caminos profesionales, como empezar su propia empresa. De esa manera su personaje, Will Gardner, perdió finalmente la vida en la quinta temporada.

Como muchos recordarán, su papel murió luego de que le dispararan. No obstante, el director y todo su equipo de producción nunca descartó su regreso. Incluso, aseguraban que podrían traerlo de vuelta mediante, por ejemplo, un flashback o alguna alucinación.

Una sorpresa inesperada para el final de la temporada

Probablemente ese final para algunos fue satisfactorio, para otros inspirador, y para muchos muy triste. Sin embargo, el éxito siguió su curso y la última y séptima temporada de The Good Wife le puso el broche de oro al popular drama con una inesperada sorpresa en forma de visita.

Así lo ha confesado la showrunner Michelle King en una de sus declaraciones para Entertainment Weekly. Y es que, tras ser preguntada por los los rumores que aseguraban el regreso de Josh Charles como el inolvidable Will Gardner, dijo:

“He escuchado ese rumor. He oído que Peter va a comenzar otro romance. He oído que Alicia y Eli se besan. He oído que Alicia y Jason huyen juntos y felices. Y he oído que Michelle Obama va a ser artista invitada. Os diré que una de ellas es cierta".

Con mucha incógnita, desde la producción dejaron abierto cómo terminaría todo; sin embargo, aunque volvió para el final de la serie sus fanáticos aseguraron que desde que la abandonó nada volvió a ser igual.

