Quién es Eduin Caz: el joven ranchero parte de una importante banda

Eduin Oswaldo Parra Cazarez, mejor conocido artísticamente como Eduin Caz tiene un largo recorrido en la música mexicana y desde el 2014 está al frente de 'Grupo Firme', siendo el líder vocalista.

El pasado del joven soñador

Sucede que el artista de 28 años nacido en Culiacán, México desde muy chico sintió el deseo de estar en la industria musical y es por ello que fue integrando pequeñas bandas: Retro Sierreño, Aventa 2 y Grupo Fuerza.

Eduin no sólo se entretenía con amigos tocando diferentes canciones rancheras que le iban surgiendo si no que además grababa conversar para Youtube de otros artistas.

Como este que subió la cuenta Dasa Music en el se le oye a Eduin cantando 'Sigo siendo el rey' del intérprete Vicente Fernández.

Y es que siempre se ha caracterizado por ponerle alegría a su vida pese a que tuvo una vida muy sacrificada y una familia de la que se hizo cargo.

En una entrevista para El programa, El colador transmitido por Telemundo, el artista se abrió y ventiló intimidades de su vida.

"Mi mamá mantuvo a toda la familia desde que con mis hermanos éramos muy chicos, ella se dedicaba a maquillar y peinar a todas sus clientas", comenzó diciendo acerca del pilar fundamental que ha sido.

Y la relación con su padre, quién lo abandonó: "Últimamente lo he ayudado mucho y platicado con el y hay un resentimiento que el me confesó. Yo ya lo disculpé", confesando que no le guarda rencor y que supo salir adelante a pesar de todo.

El día que le compró una casa a su madre

Está claro el amor que siente por quién lo crio toda la vida y es por ello que le quería hacerle un gran regalo luego de mucho esfuerzo.

El artista contó para el programa ARV el momento en qué mostró en sus redes sociales la casa grande que le regaló, sucede que Eduin procedió a entregarle unas flores y seguido de ello la miró y le dijo: "Esa casa es de usted, abrala".

"Es un detalle que toda mi vida lo soñé y pues mi hermano sabe. Fue una promesa y la neta es que me gasté todos los ahorros. Me costó un gran 'billeton", expresó para ARV.

Luego detalló cómo es la casa en cuestión: "Es una casa hermosa, con un cuarto que tiene un jacuzzi. Tiene la que ella quería... su terraza con carne asada. Va a disfrutarla al por mayor y me llevó un año de trabajo", cerró al referirse a la manera en qué solventó sus gastos.

