Quién actuaba de villano en Águila Roja y cómo fue su final en la serie

Toda historia tiene un final, y en el caso de Águila Roja los héroes que luchaban contra las injusticias se despidieron cerrando las principales incógnitas de la trama. Para sus seguidores ha sido un cierre digno, y en este resumen recordamos qué pasó, quién fue el héroe enmascarado y quién el villano.

El amor ha sido el verdadero motor del capítulo final de la serie Águila Roja,y si bien el éxito se lo llevó la serie completa, el último capítulo consiguió sentar delante de la pantalla a 3.661.000 de espectadores; es decir, a un 21,6 por ciento de cuota de pantalla y todo para descubrir el desenlace de esta serie de nueve temporadas de TVE.

Según datos informados por el medio Barlovento Comunicación, el minuto más visto se produjo al final, precisamente a las 23.55 horas, con 4.171.000 de espectadores, justo cuando estaban liberando de la ejecución al personaje principal y al comisario en la plaza del pueblo.

Un final definitivo con mucho amor

Las últimas escenas ofrecieron la boda de Gonzalo y Margarita y el último discurso de Sátur, donde anunciaba que el hijo de ambos era el nuevo Águila Roja; sin dudas, un final feliz. El capítulo contentó a sus fans, y ante el interrogante sobre cómo fue, después de huir del cadalso en su última escena de acción, el héroe se reunió con su amada Margarita en una capilla y ahí sellaron el tan esperado “sí, quiero” con lágrimas y un apasionado beso.

Dramático y emocionante: así ha sido, según David Janer, el final de Águila Roja, la serie de aventuras que este actor ha protagonizado durante 8 años como todo un héroe.

Francis Lorenzo fue el actor quien encarnó al villano de Águila Roja en el papel del comisario Hernán Mejías, un hombre sin escrúpulos que estaba al servicio de la marquesa, de quien estaba profundamente enamorado.

Durante la serie ejerció una autoridad sin límites cometiendo todo tipo de abusos sobre el pueblo y siempre con la ayuda de esbirros que sembraban el terror por donde pasaran, la quema en la hoguera y las torturas en los siniestros calabozos eran solo una parte de su actividad cotidiana.

Con una ambición ilimitada, muy astuto y sanguinario, trabajaba en secreto bajo las órdenes del Cardenal Mendoza. Y su mayor enemigo era el Águila Roja, el único capaz de hacerle frente. Francis Lorenzo, el actor villano de Águila Roja.

En una entrevista le preguntaron cómo se imaginaba el final de su personaje y dijo: "Creo que El Comisario tiene que morir. Si la serie acaba, hay que matarlo. No se puede dejar vivo a un canalla tan grande. Tiene que morir, y de una manera muy cruel; a lo mejor, matado por su hermano. Sería muy duro, pero no quiero hablar porque no contemplo el final".

Sin embargo, en el final el comisario y la marquesa se juraron amor eterno (a su manera) y el resto de los personajes pagaron sus deudas. Por otro lado, a quien sí le llegó la muerte fue al personaje más odiado de todos: el cardenal Mendoza.

A los fans les gustó ver cómo los tres personajes que corrían riesgo de morir —Sátur, el villano comisario y Águila Roja— se salvaron.

