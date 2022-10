You: Qué personaje iba a interpretar Victoria Pedretti antes de ser elegida como Love

Victoria Pedretti fue la joven y “tierna” Love en la serie de Netflix You, y gracias a ese rol se ganó una gran popularidad. La actriz interpretó de manera admirable a la esposa de un obsesivo. Te contamos más detalles antes de ser elegida para ese personaje revelador.

Victoria Pedretti comenzó su carrera en el cine protagonizando un cortometraje llamado Sole en 2014. Dirigido por Ariel Zucker, ese mismo año también protagonizó un corto de Chelsea Lupkin llamado Uncovergin Eden.

En cuanto a su vida privada, durante una entrevista a Glamour Magazine de Reino Unido, la actriz estadounidense habló sobre su última actuación y confesó algo que muy poca gente conocía de ella: al parecer padece de desorden de déficit de atención.

Durante la entrevista explicó: "Yo tenía seis o siete años cuando me dijeron por primera vez: 'Es posible que nunca puedas leer y escribir bien. Vas a tener una tasa alta de encarcelamiento, de consumo de drogas y de problemas médicos. Va a ser muy difícil para usted llevar un estilo de vida saludable'".

Sin embargo, no se dio por vencida. No estaba dispuesta a resignarse sin primero darle batalla a su situación: "Miré esta condición que me etiquetaba y me dije a mi misma: "No! Esa no soy yo". Tengo DDA, una DDA severa, sea lo que sea que signifique eso, y afecta la forma en la que vivo, en la que pienso, en la que proceso información, o no la proceso. Pero creo que decir que tienes DDA es una etiqueta que le sirve más a quienes te tratan que a las personas que lo padecen."

Un rostro angelical: su paso por You

Victoria Pedretti finalmente interpretó a Love Quinn en You, una joven cocinera que se convirtió en la “obsesión” de Joe, el personaje principal interpretado por Penn Badgley. No obstante, antes de conseguir ese papel la joven estuvo a punto de ser Beck, la primera novia de Joe, aunque finalmente fue ejecutado por la actriz Elizabeth Lail.

Victoria Pedretti en el personaje de Love en You.

Y es que su rostro angelical y amplia sonrisa han sido ideales para ser Love Quinn en You. Desconocida hasta su participación en dicha serie como también en La Maldición de Hill House donde hizo de Dani Clayton, la joven estadounidense aún continúa siendo igual de enigmática, incluso luego de haber dado su gran salto al estrellato.

¿Te ha gustado de su actuación como Love?