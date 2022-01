Por qué la nueva película de Matrix ”El regreso”, es una película instantáneamente de culto

La innovadora historia sobre el hacker Thomas Anderson alias Neo, interpretada magistralmente por Keanu Reeves, que descubre que realidad es una simulación creada por máquinas que lo controlan todo y usan la humanidad, se estrenó en 1999. Esta propuesta se convirtió rápidamente en un fenómeno de la cultura pop.

Matrix trajo efectos especiales revolucionarios al cine, simbolizados por el llamado "bullet time", es decir, la ilusión de ralentizar o detener el tiempo, así como acción de alto voltage inspirada en el cine asiático. En cuanto a la estética general los largos abrigos negros de látex como en los anteojos negros de los héroes atrajo a la a la audiencia al mundo de ficción, equiparando la ficción con la realidad de la audiencia.

The Matrix interpretada de forma maestra por Keanu Reeves daba la impresión de que no solo los personajes vivían en la matriz, sino que todos vivíamos en ella nuestras rutinarias e insatisfactorias vidas atrapadas en las trampas del capitalismo. Todo contribuyó para que este mundo paralelo era el terreno perfecto para la creación del culto y las circunstancias de la época en torno al mundo digital emergente.

La primera parte de The Matrix fue seguida cuatro años más tarde por dos partes más, Reloaded y Revolutions, que desarrollaron la revuelta de la resistencia humana contra las máquinas y el sistema. Se crearon juegos de computadora bajo la franquicia Matrix, se escribieron libros de expertos dedicados al concepto de realidad y lo real.

Imagen: MuyComputrer

"Matrix Resurrections" no es un avance cinematográfico como el primer The Matrix. Sin embargo, es una película mejor que las dos secuelas. Y al final, es un poco revolucionario después de todo. En la era de los éxitos de taquilla juveniles de cómics elegantes, ofrece un éxito de taquilla adulto, a la altura del actor en que se ha convertido Keanu Reeves, para los mayores con mente avanzada, que no solo pueden regresar con nostalgia, sino que también pueden pensar en todos los errores del sistema.