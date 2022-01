Conoce la casa de George Harrison donde ensayaban The Beatles

The Beatles fue una banda de rock británica activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y del rock. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon , Paul McCartney , George Harrison y Ringo Starr . Enraizada en el skiffle, la música beat y el rock and roll de los años 1950, su sonido incorporaría a menudo elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros, de forma innovadora en sus canciones; la banda posteriormente llegaría a trabajar con un extenso rango de estilos musicales, yendo desde las baladas y la música de India, hasta la psicodelia e incluso el hard rock.

Es poco sabido que la exitosa banda creaba sus atrapantes melodías en la casa de George Harrison por lo que este lugar es considerado parte importante de la cultura. Tristemente la banda se separó rápidamente, solo tuvo 10 años de gloria antes que todo terminara. Cinco décadas después de su separación, la música que crearon continúa siendo popular. The Baetles se mantienen como el grupo con más números uno en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra agrupación musical. De acuerdo con las certificaciones de la RIAA, han vendido más discos en los Estados Unidos que cualquier otro artista.

Gracias a sus hits, The Beales fue galardonado con siete premios Grammy y recibieron un total de quince premios Ivor Novello de parte de la "British Academy of Songwriters, Composers and Authors". En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número uno en su lista de los “100 artistas más grandes de todos los tiempos”. De acuerdo con la misma publicación, la música innovadora de The Beatles y su impacto cultural ayudaron a definir los años 1960. Figuran, asimismo, en la primera posición como los más grandes artistas de todos los tiempos de las listas Hot 100 y Billboard 200 en la clasificación de Billboard de 2015.

Sin dudas The Beatles tuvo una gran influencia en la música, sus obras dejaron una huella para siempre. Es así que hoy te contaremos los detalles del magnífico lugar donde lavanda creo sus hits: la casa de George Harrison. La propiedad está ubicada en el suburbio de Liverpool, Speke, la casa histórica se usó como el lugar principal de práctica de la banda icónica a fines de la década de 1950.

Imagen: Los40

La casa de George Harrison se compone de tres dormitorios y desde entonces ha sido objeto de una serie de renovaciones, con un pasillo, salón, cocina y comedor combinado y un jardín trasero de tamaño familiar, según el listado. Varias características originales de la época de Harrison en la dirección permanecen intactas, incluida la bañera, el lavabo, los rieles para colgar en los armarios y otras estructuras, como algunas puertas y decoración originales. Es así que la propiedad sin dudas simboliza mucho para los fans de The Beatles.