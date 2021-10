La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se quitará legalmente su apellido por una extraña razón

Stella Banderas, hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, ha sorprendido a su padres con una inesperada noticia legal. Antonio Banderas, actor, cantante, productor, director y empresario español es mundialmente conocido debido a su gran talento y atractivo físico. Es así que Antonio ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo un Premio del Festival de Cannes al “Mejor Actor” y nominaciones para un Premios Tony, un Premios Óscar, dos Premios Primetime Emmy y cinco Premios Globo de Oro.

Si bien Banderas parece tenerlo todo bajo control esto no sería así del todo ya que recientemente Stella, su hija, ha solicita legalmente quitarse su apellido. Stella es hija del actor y de Melanie Griffith, una actriz de cine estadounidense, ganadora del Globo de Oro. Es así que la joven de 25 años lleva la belleza y el talento en sus venas aunque quizá no estaría muy orgullosa de ello.

Griffith comenzó una relación con Antonio Banderas, su co-estrella en “Two Much” en 1995 y se casaron en mayo de 1996. Posteriormente tuvieron su primera hija, Stella del Carmen Banderas quien nació en septiembre de 1996. Stella se ha convertido en la oveja negra de la familia ya que se ha pronunciado legalmente en favor de quitarse su apellido.

No obstante el apellido que la hija de Antonio quiere quitarse no es Banderas sino Griffith lo que ha llevado a muchos a pensar que Stella podría tener problemas con Melanie. Sin embargo el verdadero motivo tras la eliminación del apellido sería que la joven sólo quiere "acortar" su nombre a Stella del Carmen Banderas. Sobre ello la hija del actor afirmó: "Usualmente no uso Griffith al referirme de mi misma o en documentos…Entonces, eliminar el nombre coincidiría con mi uso habitual".

Imagen: La Nación

Por otra parte Melanie Griffith parce no estar molesta con la elección de su hija ya que continuamente comparte su amor por ella en sus redes sociales. Esto se evidenció el mes pasado cuando Griffith compartió una imagen de su cumpleaños el cual celebró en su casa junto a su familia. En la imagen se puede apreciar la casa de Melanie repleta de globos dorados que decían "Mamá". Sobre ello la expareja de Antonio Banderas afirmó: "Amo a mis hijas",