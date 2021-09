El asombroso test que demuestra si eres una persona equilibrada

Los test de personalidad siguen siendo un verdadero furor en las redes sociales. En pocos segundos, indican asombrosos resultados que sorprenden a millones de usuarios. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos desafíos. Ahora te proponemos uno que te permitirá rápidamente conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar un dibujo.

¿Deseas descubrir lo que expone sobre ti? Lo primero que tu ojo capte te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Corazón: eres una persona que sobresale por ser muy detallista. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y eres capaz de dar todo por ver felices a los que amas. No te gusta quedarte quieto y siempre buscas nuevas actividades para desafiarte. Detestas la zona de confort. No sabes lo que es el rencor y perdonas con mucha facilidad. Sueles ponerte con frecuencia en los zapatos del otro y prefieres no prejuzgar el accionar de nadie. Eres amable con todos los que se cruzan por tu camino.

Ballena: te caracterizas por ser alguien que nunca pasa desapercibido. Hay quienes te ven como un referente a seguir y aunque te cueste aceptarlo, hay mucha gente a la que le gustaría ser como tu. Sobresales por tener un exquisito gusto y tiendes a ser muy equilibrado en la toma de decisiones. Nunca te inclinas por algo sin pensarlo dos veces. Sabes muy bien que no siempre te ocurre lo mejor, pero a pesar de eso, tratas de verle el lado bueno a absolutamente todo. Para ti, lo que sucede, conviene.