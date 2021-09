La acalorada sesión de fotos por las que Adabel Guerrero es tendencia en Instagram

Adabel Guerrero participó hace unas semanas del programa “Es por ahí” y, a través de fotos, recordó su dura historia de vida. Con su madre muerta, su padre radicado en el exterior y su hermano preso, la bailarina de 43 años relató su lucha y cómo logró convertir ese sufrimiento en una ayuda para el resto.

“En la primera foto estoy bailando clásico, tenía 12 años. Mi mamá me llevó a estudiar a los 8 años, a los 18 me recibí de profesora. Fui parte del ballet de Iñaki Urlezaga”, contó sobre sus comienzos en la danza. Sin embargo, Guerrero reveló que le costó muchísimo llegar al medio. “Siempre me decían que estaba gorda para bailar clásico, así que me cansé, dejé de bailar y me anoté en la Universidad de Psicología. Hasta que vi el casting de El fantasma de Canterville y me anoté” rememoró Adabel.

