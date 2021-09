Sol Pérez compartió unas fotos en Instagram y elevó la temperatura con su bella figura

María Sol Pérez, conocida simplemente como Sol Pérez, es una presentadora de televisión argentina. Se hizo conocida por ser la presentadora del estado del tiempo del programa Sportia en TyC Sports y concursante del programa Bailando por un sueño 2017 y 2018.

Hace algunas horas Sol Pérez subió unas fotos a su cuenta de Instagram con un conjunto negro y una copa de vino en la mano, mostrando así su escultural figura. Parece ser que la conductora anduvo paseando por Mendoza y visitó algunas bodegas.

Sol Pérez comenzó a aprender gimnasia artística a los cinco años. También ha participado en voleibol, baloncesto, natación y patinaje, este último lo continúa practicando. Fruto de dicha afición lleva en la espalda tatuada a una niña haciendo patín, lo cual hace alusión a la primera medalla que ganó en un torneo nacional en Mar del Plata.

Imgen: Instagram Sol Pérez

La ex chica del clima se mantiene siempre en contacto con sus fans en redes sociales ya que siempre está subiendo contenidos a su cuenta de Instagram sobre sus actividades cotidianas. Con más de 6 millones de seguidores y dueña de un cuerpo escultural y una simpatía sinigual, Sol Pérez deja huella de cada paso que da.

Hace unos días Sol Pérez fue noticia ya que pasó un momento de miedo, confusión e incertidumbre cuando llegó a la productora en la que trabaja. La modelo y conductora se encontraba en su auto y de repente un hombre, cuya identidad desconoce, intentó subirse a su lado en un confuso episodio que ni ella terminó de comprender.

Imagen: Instagram Sol Pérez

Por ello Sol Pérez dijo: “Fue raro y me asusté bastante porque nunca sabés por qué pasan estas cosas de la nada. Me parecía raro porque me decía ‘vamos’ y yo le preguntaba: ‘¿Adónde?’. Sé que hay mucha gente que habla y se hace pasar por mí y, claramente, el hombre fue estafado de esa manera. Me dio la sensación de que creía que había arreglado algo conmigo porque casi se mete adentro de mi auto”. Afortunadamente nada grave sucedió, lo que llevó tranquilidad a sus seguidores de Instagram.