El test de personalidad que indica si eres inconformista

Los test de personalidad continúan siendo el centro de atención en las redes sociales. En el último tiempo, los internautas descubrieron en ellos una brillante opción para combatir el aburrimiento y además, para conocer aspectos de su forma de ser de manera muy rápida. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte de inmediato. Allí están todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Cama: te destacas por ser una persona sumamente inconformista. Con frecuencia buscas nuevas aventuras para ponerte a prueba. Detestas la zona de confort y no te gusta quedarte quieto. Llenas tu agenda de compromisos ya que te desespera la inactividad. Para ti, la vida es muy corta y por eso no te privas de hacer absolutamente nada. Vives como si no existiera un mañana y te mantienes ajeno a la gente negativa. Perdonas con mucha facilidad y no te gusta guardar rencor.

istockphoto

Nube: te caracterizas por ser alguien muy creativo. Te preocupas demasiado por lo que otros opinan de ti y eso te limita a hacer muchas cosas. En tu cabeza armas planes que, en reiteradas ocasiones, no logras concretar. Eres muy bueno dando consejos que pocas veces logras aplicar a tu vida. Guardas los secretos más profundos y ocultos de mucha gente. Eres atento, generoso y muy amable con todo el que se cruza en tu camino.