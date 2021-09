La China Suárez si que sabe elevar la temperatura en Instagram

La China Suárez se encuentra en España y desde allí ha demostrado por qué es una de las mujeres más bellas de América Latina. La actriz de 29 años participó del Festival de San Sebastián y su look acaparó todas las miradas de los presentes.

Recordamos que La China se encuentra en Europa junto a sus hijos disfrutando de unos días de vacaciones y por cuestiones laborales, donde analiza nuevos proyectos. Esta semana la blonda fue vista en un restaurante de Madrid junto a su amigo Juan Manuel Cativa, dueño de la peluquería Mala.

En las últimas horas, María Eugenia Suárez publicó varias fotografías y videos en su cuenta oficial de Instagram que enamoraron a gran parte de sus millones de fanáticos. En el mismo se puede ver a la ex Casi Ángeles desplegando toda su belleza en el mencionado festival. La bella blonda lució un top bralette de seda y un pantalón con estampado de Medussa Renaissance que combinó con una chaqueta negra y sandalias a tono. Además, la mamá de Rufina y Magnolia complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

“Maite zaitut, San Sebastián” fue el simple y corto texto que eligió la China Suárez de epígrafe para acompañar sus recientes contenidos multimedia en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram China Suárez

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Benjamín Vicuña se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 137 mil corazones. Además, recibió miles de mensajes de cariño y apoyo de parte de sus más fieles seguidores, que resaltaron su espléndida figura y su look escogido.