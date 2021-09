De no creer, estas son las 5 plantas de interior más resistentes

Tener un espacio verde dentro de casa queda muy bien, aporta un aspecto natural al hogar, humidifica el aire y lo hace más ameno. Sin embargo, quienes no tienen demasiado tiempo para destinar al cuidado del jardín o quienes todavía no logran amigarse con el mundo vegetal, pueden rehusarse a seguir insistiendo en tener algunas especies. Lo cierto, es que para ellos existen al menos cinco plantas de interior que son muy resistentes y van muy bien con la decoración.

Quienes tuvimos alguna vez una planta que no resistió la falta de atención, sabemos que puede ser un tanto duro volver a comenzar por temor a descuidar una nueve especie. Asimismo, debes saber que existen algunas que son ideales para estos casos, ya que son muy resistentes y fáciles de cuidar en casa.

Algunas plantas de interior, como la violeta africana, son muy resistentes

Fuente: Wikipedia

Violeta africana

La violeta africana queda muy bien en el jardín dentro de casa. Es que a la belleza de sus flores, se le suma como positivo que no requiere demasiados cuidados. Debes ubicarla cerca de una ventana donde reciba suficiente luz solar pero no directa. Al ser una planta proveniente del desierto, no requiere demasiados riegos.

Anturio rojo

Otra de las plantas de interior con flores de colores vibrantes que es resistente y fácil de cuidar, es el anturio rojo, que con los cuidados pertinentes pasa una buena parte del año florecida. Necesita recibir luz indirecta y el riego suficiente como para que la tierra permanezca humedecida.

Ficus benjamina

El ficus benjamina es una planta ideal para principiantes, es muy resistente y la frondosidad de sus ramas aportará un importante verde a la casa. Solo requiere que la riegues cada vez que veas la tierra seca.

El ficus benjamina queda muy bien en el interior del hogar

Fuente: iStock

Peperomia

Otra de las plantas de interior que puedes tener en casa y cultivar fácilmente, es la peperomia. Con regarla una vez a la semana, es suficiente. Es muy resistente y se recupera mejor de la falta de agua que de su exceso.

Clavel del aire

Finalmente, puedes disponer un clavel del aire en tu jardín interno. También conocida como tillandsia o bromelia, va muy bien dentro o fuera del hogar, donde reciba mucha luz indirecta. Queda muy bien en balcones y macetas colgantes.