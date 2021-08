Romina Malaspina sube la térmica con un impactante look camuflado

Desde que reapareció en los medios el año pasado, Romina Malaspina no ha dejado de dar de qué hablar. Hoy, a pesar de que se encuentra alejada de las luces y las cámaras de televisión, continúa causando alboroto cada vez que comparte nuevo contenido en su cuenta de Instagram.

Allí, la joven de 27 años sube diariamente material que se llena de comentarios y halagos. No sólo se encarga de presumir su belleza en la web, sino que también utiliza sus redes para compartir sus nuevos emprendimientos laborales: las criptomonedas.

"Siempre estoy súper activa haciendo cosas, ya sea música, conducción o gaming. También hago criptomonedas. Tengo como muchas ramas", reveló algún tiempo atrás.

Romina Malaspina

"Cuando salía del canal, como era a la una de la mañana y llegaba y estaba como desvelada, no me podía dormir hasta las cuatro, cinco de la mañana. Entonces, aprovechaba para hacer los cursos a esa hora que estaba toda la ciudad apagada. En principio lo hice para mí, para aprender", manifestó a Teleshow.

Y sumó: "La persona que da los cursos, cuando vio mi perfil, automáticamente se quiso asociar conmigo para hacer llegar todo su conocimiento a Argentina. Entonces, yo hago una introducción y la gente me pregunta. Me encanta porque todo lo que aprendo lo voy transmitiendo. Vengo ganando. Ahora todo el mundo está vuelto loco con las criptomonedas porque están en un retroceso, pero en líneas generales es ganancia".

Ahora, en su última publicación, Malaspina se llevó todas las miradas con un impactante outfit y también, subió la térmica de la red. "Look camuflado, ¿si o no? A mi me encanta", redactó junto al pequeño clip que se llenó de mensajes y 'me gusta'.