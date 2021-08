No le des esto a tus mascotas: 5 productos que pueden intoxicarlos

Si tienes una mascota, ya sea este un perro, un gato u otra especie, debes saber que algunas buenas intenciones pueden dañar su salud. Es el caso de algunos productos, alimentos o no, que deben mantenerse lejos de estos pequeños peludos. Porque si bien puede que tu lo hagas con cariño, pueden afectar a su salud e intoxicarlos.

Debes saber que las mascotas muchas veces se sienten atraídos por el aroma de algunos alimentos, como el chocolate, o de otro tipo de productos, Por esto, si los dejas a su alcance, ellos pueden llevarlos a su boca e ingerirlos con el riesgo de que se intoxiquen rápidamente. Así que mejor toma nota y recuerda no darles los siguientes elementos.

Chocolates: más que prohibido

No debes darle chocolates a tus perros o gatos. Claro que si lo haces ellos lo comerán y les dará gusto. Pero debes saber que este alimento puede ser muy perjudicial para su salud. Es que su organismo es diferente al de los humanos y no pueden procesar este alimento. Si lo ingieren les causa vómitos, diarrea y acelera su ritmo cardíaco. Así que mejor evítalo y no se los des por nada.

Los chocolates pueden ser muy atractivos para tus perros, pero mejor evítalos

Fuente: Pixabay

Fertilizantes: que queden lejos

Este producto de jardín suele estar al alcance de los perros y aunque te parezca increíble, son muy atractivos para las mascotas, pues algunos fertilizantes están elaborados con sustancias animales. Así que ubícalos a gran altura o en algún lugar donde no los puedan ingerir.

No los mediques tu mismo

Si has observado que tu mascota tiene alguna dolencia, entonces llévalos al veterinario y no los mediques tu mismo. Es una de las principales causas de intoxicación en animales. Así que mejor no los mediques tu mismo y tampoco dejes tus pastillas o jarabes a su alcance.

No mediques a tus mascotas tú mismo

Fuente: Pixabay

Productos de limpieza: al lavadero

Para ellos puede ser muy divertido jugar con todo lo que esté al paso. Entre ellos, los productos de limpieza, que pueden provocar una intoxicación. Al lamer o masticar trapos, escobas o incluso jabón, pueden llevar algunas sustancias indeseadas a su organismo y tú ni siquiera te enteras. Mejor deja cualquiera de estos productos en el lavadero o lejos de tus mascotas.

Veneno para ratas

El nombre lo dice todo, pero las mascotas no saben leer y no distinguirán entre alimentos y veneno para ratas. Si tienes un envase de este tipo en tu casa aléjalo lo más posible y evita su uso.