Revelan la rutina que Jennifer López hace en casa para ejercitar glúteos y abdomen

La figura de Jennifer Lopez no es fruto de algo de suerte, sino de su constante entrenamiento que no abandona sin importar lo dura que haya sido su jornada laboral. Esta vez, su entrenador David Kirsch, reveló cuál es su rutina de ejercicios para entrenar en casa glúteos y abdomen cuando no puede ir al gimnasio.

La reconocida actriz y empresaria complementa todo el ejercicio con una dieta saludable y, claro, modifica su rutina de acuerdo al tiempo con el que cuenta y de sus objetivos. En esta ocasión, se conoció cuáles son las tareas que realiza para poder entrenar glúteos y abdomen sin importar que no pueda asistir al gimnasio.

Así es que su entrenador creó una rutina especial para que Jennifer Lopez fortalezca sus músculos desde la comodidad de su casa y en unos pocos minutos, como para que la actriz pueda hacerla en su tiempo libre.

Jennifer Lopez también entrena en casa

Para comenzar, David Kirsch ha ideado un calentamiento. Es que sin este, puedes lastimarte. Así que para ello, el entrenador de esta famosa mujer sugiere realizar estiramientos a uno y otro lado del cuerpo y otro para la pierna. También sugiere girar la cabeza en diferentes direcciones y luego dar saltos. Este calentamiento debes hacerlo por cuatro minutos.

Luego, el coach de Jennifer Lopez ha ideado unas serie de sentadillas y sostiene que no importa demasiado la cantidad, sino la calidad de este ejercicio. Por ello, explica que se debe iniciar con las piernas separadas un poco por delante de la cadera. Manteniendo la espalda recta, debes meter abdomen y bajar hasta que tus piernas queden ligeramente por encima de tus rodillas. Debes sostener esta posición al menos 5 o 10 segundos antes de subir a la posición inicial y repetir por ocho minutos.

Realiza sentadillas en casa

Luego realiza sentadillas con peso para tonificar también sus brazos. Para hacerlo, David Kirsch sugiere utilizar pesas en cada brazo. Este ejercicio repite el movimiento anterior, solo que al pararte, debes elevar tus brazos hacia arriba elevando las pesas. Puedes repetir este entrenamiento por cinco minutos.

Por último, Jennifer Lopez hace un ejercicio clásico: las planchas. Este es un movimiento ideal porque no solo fortalece abdomen y glúteos, sino también todo el cuerpo. Haz esto por 45 segundos, descansa 15 y repite esta secuencia durante 10 minutos.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.