Lo que dejó ir Luis Miguel: Aracely Arámbula revela todos sus secretos de belleza

Aracely Arámbula es una popular actriz y cantante mexicana quien inició su carrera con pequeñas participaciones en telenovelas. Si bien la interpretación del papel de Verónica Castro en “Pueblo chico, infierno grande”, fue uno de los disparadores de la carrera de la actriz, Arámbula es mayormente conocida por haber sido pareja de Luis Miguel.

La relación de Aracely Arámbula con "El Sol de México" inició 2005 y perduró hasta principios de 2009 llegando a tener dos hijos: Miguel y Daniel. Por su parte Luis Miguel es un cantante y productor musical mexicano nacido en Puerto Rico, quien a vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Además de ello el artista ha ganado más de 120 premios a título personal, por sus canciones y álbumes, y es el cantante más joven en recibir un Grammy , el cual ganó a sus tan solo 14 años de edad y también el artista Latino más joven en recibir una estrella en el paseo de Hollywood a sus 26 años

Aracely Arámbula obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela juvenil “Soñadoras” en 1998 y posteriormente en el año 2000 la actriz protagonizó “Abrázame muy fuerte”. Además de su carrera de actriz, la ex de Luis Miguel incursionó en la música, la televisión y en el teatro. Finalmente en el año 2008 la mexicana hizo un alto en su carrera como actriz y fue conductora del programa de televisión “Todo Bebé” y en 2018 fue la conductora del programa de cocina de franquicia mundial, “Máster Chef Latino”.

Sin embargo el lugar de Aracely es en la ficción ya que su desempeño como protagonista en la producción de Telemundo “La Doña” demostró su gran talento. Dicho papel le valió buenas críticas por lo que en el año 2020 Arámbula decide retomar el papel de Altagracia Sandoval en la segunda temporada de “La Doña”.

Imagen: El Diario NY

Sin dudas la belleza de la ex de Luis Miguel sorprende a cualquiera ya que a pesar de tener 46 años aún luce tan joven y tersa como siempre. Pero… ¿Cuál es su secreto? En realidad son varios secretos y trucos los cuales Arámbula utiliza para verse siempre radiante. No obstante Aracely no es egoísta ya que recientemente ha revelado cuáles son sus tratamientos de belleza favoritos para mantener y cuidar su figura. Fue en la red social de Instagram, donde cuenta con casi 6 millones de seguidores, que la actriz decidió compartir todos sus trucos a través de una foto en la que luce su envidiable figura en bata de baño. “Los tratamientos que me hago plasma, láser, hifu, plasmage y uno de mis favoritos electro estimulación focalizada para abdomen”, aseguró la conductora.