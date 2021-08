Amigas a distancia: el asombroso regalo que le hizo Selena Gomez a su admirada Britney Spears

La cantante Selena Gomez tuvo un gesto muy noble con la princesa del pop al enviarle a su casa de regalo una caja con un Bikini de su colección. Junto a esto también puso cosméticos de su marca para que Britney Spears pudiera disfrutar.

Es por ello que Britney Spears ha publicado en su cuenta de Instagram: “Ok chicos … grandes noticias!!! Cuando me desperté me dieron una caja muy cool con un bikini en ella y mis tres productos favoritos de maquillaje de @SelenaGomez!!!! Sus brillos son muy divertidos y su spritz para la cara antes del maquillaje es una bomba y huele muy bien!!!! Selena…. gracias por sorprenderme con este regalo. He estado buscando brillos!!!!!!”.

Ante esta respuesta Selena Gomez se mostró muy emocionada y satisfecha por lo que contestó: “¡Esto me hace tan feliz! Espero que lo disfrutes, te quiero tanto”. Sin embargo, no es la primera vez que las dos estrellas se demuestran su amor en público. Incluso la intérprete de “Wolves” compartió un video en mayo, en el que se ve cantando la canción de Britney, ‘Don’t Go Knockin’ On My Door’, cuando era más joven, y Spears comentó: “Esta es la cosa más adorable que he visto !!!!!”.

Entre tanto, hace unos días los rumores de casamiento de Britney Spears con su novio Sam Asghari no paran de crecer, en un momento en que Spears mostró un anillo de compromiso importante. Al ser indagado por TMZ el novio dijo en broma: “La gente no lo sabe, pero hemos estado casados durante unos cinco años. Nos casamos en secreto en Hawái. Esa es una de las historias que no conozco, pero la veo en los periódicos”.

Imagen: Instagram Selena Gomez

La pareja se conoció en un set rodando el videoclip de Britney Spears “Slumber Party” en 2016. Sam era un bailarín destacado del video y entre toma y toma nació el amor entre ambos. Al respecto por aquel entonces la "Princesa del Pop" comentó: “Encontré su número en mi bolso. Pensé: ‘Es muy lindo. Este tipo es realmente lindo. Así que lo llamé”.