Todos hablan de su melocotón: Orlando Bloom se quitó todo para darse un chapuzón y dejó ver sus cualidades

Orlando Jonathan Blanchard Bloom, conocido habitualmente como Orlando Bloom, es un actor británico. Su salto a la fama se produjo con dos papeles protagónicos en grandes producciones: en 2001 el del príncipe elfo Legolas en "El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo", primera película de la trilogía basada en la novela de J. R. R. Tolkien y dirigida por Pater Jackson.

Orlando Bloom compartió fotos de sí mismo bañándose sin ropa en un lago y mostró sus partes inferiores al emerger de dicho espejo de agua, luego de nadar unos cuantos metros. El actor, de 44 años, publicó una instantánea en Instagram donde se lo vio de pie completamente desnudo.

Bloom posa alegremente en su foto de frente a un lo que parece ser un lago y de espaldas a la cámara mientras levantaba el pulgar y cubre su trasero con solo un emoji de melocotón.

Orlando Bloom, estrella de "Piratas del Caribe" también compartió un video en el que se le ve haciendo una brazada de espalda mientras chapotea sin ropa en el agua con su cuerpo musculoso en plena exhibición. El actor dijo mientras daba unas brazadas en el agua y se escurría su cabello mojado: "Esto es tan asombroso". Por supuesto no faltaron los comentarios de sus seguidoras que le decían cosas acerca de su melocotón.

Imagen: Instagram Orlando Bloom

No es la primera vez que Orlando Bloom genera una ola masiva de suspiros. En 2016, aparecieron fotos de frente completo del actor haciendo paddle board mientras estaba de vacaciones con su pareja Katy Perry. Bloom también dijo que, a diferencia de esta vez en la que él mismo compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, aquella vez no tenía idea de que la foto fue tomada hasta que su publicista lo alertó. Perry, de 36 años, admitió en 2017 que su enamorado había intentado que ella también se desnudara, pero ese día no estaba de humor, informó el Daily Mail .

Imagen Instagram Orlando Bloom

Te dejamos el video del chapuzón de Orlando Bloom.