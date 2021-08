Preciosa: Camila Cabello enamora a todos de frente a la cámara

Camila Cabello participó de una entrevista a la "Revista People" y habló de las dificultades y desafíos de los migrantes que recibe Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.

"Sin duda, estas son algunas de las personas más resistentes que he conocido" y "Muchos de ellos están huyendo de situaciones que ponen en peligro sus vidas y experimentando traumas indescriptibles solo por la oportunidad de vivir una vida segura con más oportunidades" fueron algunos de los testimonios de Camila en dicho sitio.

Este viernes, Camila Cabello compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que enamoraron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara. La intérprete de “Never Be the Same" lució un sueter blanco con detalles en color celeste pastel y azul.

“Zoom promo day hablando de no te vayas todavía ?? me peiné y maquillé. También en la última diapositiva llamé a mi iPad Sra. Patty y confunde a la gente sobre el zoom y me hace reír. Jajaja” fue el sencillo y divertido texto que eligió de epígrafe Cabello para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Camila Cabello

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la novia de Shawn Mendes se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera del millón de corazones. Por último, el mencionado posteo recibió miles de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles followers hacia su belleza y su look.