Mirar el reloj y otros hábitos que pueden causarte insomnio

Cada vez son más las personas que sufren insomnio en la actualidad y el estrés puede ser una de las causas principales, según alertan los expertos, quienes también advierten que este padecimiento puede traer consecuencias graves en la salud. Algunos malos hábitos que mantenemos cotidianamente pueden contribuir en este tipo de situaciones y hacer que no podamos conciliar el sueño.

El proceso del sueño es sumamente complejo, en él interviene un conjunto de factores internos y externos que deben encontrar un equilibrio, por este motivo es que es tan susceptible de sufrir alteraciones. Tras una noche de descanso poco productivo, el organismo no podrá desarrollar de forma adecuada muchas actividades. Es probable que la persona sienta somnolencia, falta de atención y su humor este alterado. Pero, la ciencia también alerta que, cuando estos episodios se vuelven frecuentes, quien lo sufre sea más propenso a padecer eventos cardiacos y cerebrales.

Mirar el reloj cada 5 minutos solo hará que te sea imposible conciliar el sueño. Foto: Instagram

Por esta razón es que el insomnio no debe ser subestimado y requiere de una consulta médica y un tratamiento adecuado. Además de la visita a un especialista también podemos modificar algunos malos hábitos que contribuyen con este padecimiento.

1. Mirar el reloj durante la madrugada

No puedes dormir y miras el reloj para verificar cuánto tiempo falta para que la alarma suene. Te das vuelta, pero no logras descansar así que vuelves a echarle un vistazo y solo han pasado dos minutos. Seguramente recordarás haber pasado algunas -o muchas- noches repitiendo este proceso y es una sensación terriblemente frustrante.

Lo cierto es que justamente esta actitud puede ser la que impide que concilies el sueño ya que te aporta un gran estrés y, por lo tanto, disminuye las posibilidades de que concilies el sueño.

2. Una copita de vino para relajarte

Si después de un día de trabajo muy duro elijes tomarte una copa de alcohol procura hacerlo al menos una hora antes de irte a la cama. A pesar de que creamos que nos ayuda a sentirnos un poco más cansado, no remitimos en que nuestro organismo deberá metabolizar esa sustancia y, al hacerlo, afecta las fases más profundas del sueño provocando que tus horas de descanso no sean de calidad. Procura no llevar ningún dispositivo a la cama si sufres de insomnio. Foto: Pnterest

3. Irse a la cama con el trabajo

Si tienes hijos, tal vez esperas a que estén durmiendo y ahí aprovechas para terminar ese recado, tarea pendiente o trámite que no pudiste hacer en el día. Te llevas el celular o la computadora a la cama y, sin darte cuenta, ya pasaron varias horas.

La rutina que llevamos puede ser bastante estresante y sentimos que al día le faltan horas para hacer todo lo que debemos y queremos hacer. Sin embargo, tarde o temprano este ritmo pasará factura. Procura desconectarte al menos una hora antes de irte a la cama, establece algunas actividades que estimulen la relajación, como un baño o leer un libro y deja el móvil fuera de la habitación.