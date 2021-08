Bellísima: Luisana Lopilato ostenta su hermosura en las redes

Luisana Lopilato volvió a demostrar su lado más familiero en las redes sociales, al saludar por su cumpleaños a su sobrina Dai. La joven cumplió 17 años.

“Todavía me acuerdo cuando @daniela_lopilato me llamó para decirme que ya habías nacido. Me fui corriendo a la clínica; estaba saliendo de filmar todo el día, me tomé un taxi en la puerta del estudio y cuando llegué, juro que nunca había visto algo tan lindo en mi vida! ?? Te estábamos esperando con tantas ganas!! Recuerdo que cuando estaba esperando a Noah tenía miedo de contarte, pensaba; ¿Y sí le digo y deja de quererme? ¿Y ya no soy más su favorita? Y hoy sos mi mejor amiga. Siempre estás para escucharme, hablar, hacerme reír y ayudarme. Te amo @daaigiacca , no importa si estamos lejos o cerca, siempre estás en mi corazón ¡Me muero por abrazarte! Y espero que los días pasen rápido para volver a verte. ¡Feliz cumple! 17 años… Lo escribo y sigo sin poder creerlo” fue el extenso y emotivo mensaje de Luisana en Instagram.

Hace unas horas, Luisana Lopilato publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza ante la cámara. La hermana de Darío Lopilato lució una remera blanca, su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

Fuente: Instagram Luisana Lopilato

“Arrancá el lunes bien arriba y siempre #creetemil” fue el sencillo y positivo texto que eligió Lopilato de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Luisana Lopilato

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la esposa de Michael Bublé se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 70 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores, que destacaron su espléndida belleza física. Uno de los mensajes que más se destacaron en el mencionado post fue el de la actriz estadounidense Zooey Deschanel, quién le escribió “Linda linda”.