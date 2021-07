Carmen Villalobos hipnotiza a sus fans con un llamativo baile frente a la cámara

Por primera vez en su carrera, Carmen Villalobos se encuentra interpretando a una villana y las repercusiones por su actuación en Café con aroma de mujer han sido bastante grandes. La colombiana más querida se puso en la piel de Lucía Sandoval de Vallejo y ha despertado sentimientos encontrados en el público.

Así lo ha expresado ella misma a través de Instagram al contar dos anécdotas relacionadas con la respuesta de la gente en la calle. "Miren cómo somos los seres humanos de diferentes. Hace dos días estábamos grabando y William y yo íbamos saliendo del set y una señora me grita: 'Oiga, usted me cae mal. No la soporto' y yo: 'Ay señora, muchas gracias, qué linda'. Se voltea a mirar a William y dice: 'Pare de dejarse manipular tanto por esta mujer'. La señora así toda metida en su personaje", contó.

Carmen Villalobos

A los días, relató otra experiencia: "Hace dos minutos iba pasando un señor en un carro y se detiene: 'Soy tu fan, qué rico lo que estás haciendo, me encanta'. Y le digo: '¿Te estás viendo café?'. Responde: 'Claro, me encanta y amo lo que estás haciendo'. Están los que me odian, por un lado, y también están los que me aman por el otro. Así es que es muy bonito sentir eso del público. Los quiero".

La mujer de Sebastián Caicedo es muy activa en sus redes y ahora, nuevamente dio señales de vida y lo hizo con un llamativo video. Villalobos se filmó frente a la cámara e hipnotizó a más de uno de los internautas con sus llamativos movimientos de baile al ritmo de la música.