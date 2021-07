Súper fácil: cinco consejos para que el pasto crezca verde

Si disfrutas de pasar tiempo en la naturaleza y caminar descalzo sobre la hierba, entonces sabrás valorar el pasto verde y suave. Sin embargo, no siempre nos resulta fácil conseguir que estas características se apoderen de nuestro jardín. No te preocupes, hay tres consejos que pueden ayudarte a conseguir el espacio que sueñas.

Todos soñamos con un pasto bien verde y frondoso que dé vida a nuestro jardín. La buena noticia es que con algunos trucos que aquí te brindamos, puedes lograr el césped que deseas.

Prepara la tierra antes de sembrar

Fuente: Pinterest

Prepara el suelo

Lo primero que debes saber es que el pasto crece mejor en una tierra adecuada. Por eso, antes de la siembre deberías removerlo y analizar sus características. Debes despejar cualquier maleza y objetos que puedan impedir el crecimiento de las raíces, tal como rocas. Además, debes garantizar que contenga suficiente materia orgánica y pueda retener y drenar la humedad.

Conoce cuál es la variedad más adecuada

Conocer cuál es la variedad de pasto más adecuada para la zona en que vives te ahorrará muchos dolores de cabeza. Una vez que lo conozcas sabrás mejor cuánta agua requieren. Además, el clima ayudará a que la hierba se sienta a gusto.

No te pases en fertilizante

Una vez que esté hecha la siembra y que el pasto haya crecido, recuerda no utilizar demasiado fertilizante. Si bien este puede ser de utilidad, excederse en las cantidades podrá hacerlo más vulnerable. Ten en cuenta que el material orgánico le hará muy bien. Puedes utilizar compost o incluso las hojas que cayeron durante el otoño.

No lo cortes demasiado

Fuente: Pixabay

Hazlo más espeso

Si haces crecer más y más pasto no le darás lugar a la maleza para que se meta en los huecos. Así que siembra hierba donde haya espacios vacíos y no olvides quitar lo indeseado con periodicidad.

Córtalo a la altura perfecta

Un último consejo para tu jardín. Cuando pases la máquina cortadora de césped ten en cuenta que la hierba no quede al ras del suelo. Si bien esta actividad la realizamos para que luzca bien y no sea molesto, no te pases. Deja que el pasto quede lo suficientemente alto como para que conserve la humedad.