Secretos increíbles para que madrugar no sea una pesadilla

¿Sufres cada vez que suena el despertador? Es que, definitivamente, madrugar no es para todos. Muchos sufren de este momento del día y se levantan con el peor humor pensando en lo agradable que sería poder dormir 5 minutos más. Aunque no lo creas, existen algunos consejos que te ayudarán a encarar el día con mucha energía y hacer que levantarse temprano no sea una pesadilla.

Lo primero que debes saber es que tener un descanso reparador durante la noche y no padecer insomnio es fundamental. Este problema es cada vez más frecuente en la sociedad actual y está fuertemente relacionados a los malos hábitos de vida, al sedentarismo, estrés y ansiedad.

No revises tu lista de pendientes apenas abras los ojos. Toma el tiempo necesario para higienizarte. Foto: Vix

Si no logras conciliar el sueño y tus horas en la cama son más una tortura entonces será imposible que en tus momentos de vigilia te sientas activo, atento y con energía.

Consejos para despertar revitalizado

Alarmas: los celulares y otros dispositivos electrónicos nos permiten planificar un despertar mucho más apacible y dejar de lado viejos relojes despertadores que aturdían con sus campanadas.

Seleccionar una alarma adecuada para que esta no provoque que salgas del sueño de una forma tortuosa es importante para que no te despiertes aturdido y sobresaltado. Busca una melodía que empiece suave y vaya subiendo su volumen.

No utilices varias alarmas ni uses la táctica de “cinco minutos más” esto solo hará que te sientas más adormilado y te costará levantarte. Intenta quitarte de encima las cobijas, sentarte en la cama o colocar las piernas en el suelo frío apenas suene el despertador.

Distracciones: chequear el celular apenas abres los ojos no es una de las mejores ideas. Seguramente este te recordará la cantidad de pendientes y obligaciones que debes cumplir. Procura destinar un tiempo para que el cuerpo se recupere. Ve al baño, lava tus dientes, prepara el desayuno y recién ahí mira las tareas que debes llevar adelante.

Despertarse con el tiempo justo solo hará que inicies el día ansioso y estresado. Foto: iStock

Desayuno: ¿Cuántas veces has escuchado que el desayuno es la comida más importante del día? Si todavía has decidido ignorar este tema pues estás cometiendo un grave error.

Colocar la alarma con el tiempo justo para tomar unos sorbos de café y salir corriendo rumbo al trabajo solo hará que tu día inicie de la peor forma.

Invierte tiempo en preparar un desayuno nutritivo que incorpore energía a tu organismo y date tiempo para masticar los alimentos. Esto, definitivamente, será un cambio muy positivo.