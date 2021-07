Nati Jota sorprende a sus fans con un precioso traje de baño rojo

Desde hace algunas semanas, Nati Jota se encuentra de vacaciones. En un primer momento estuvo de paseo en Miami donde aprovechó a recibir su dosis contra el covid-19. "Estoy re contenta. La realidad que no viajé para vacunarme. De hecho me quedo bastante tiempo como lo están viendo. Vine para ver a mi hermana pero ya que estaba acá, me pareció prudente vacunarme", expresó en las redes.

En marzo, la influencer de 27 años contrajo la enfermedad y la transitó sin inconvenientes. Sin embargo, luego de su recuperación se mostró preocupado por las secuelas. “¿A alguien más le pasa que post covid siente un sabor/olor extraño en algunas cosas? No es falta de, es algo que sí se siente pero que no puedo describir con nada”, redactó en su cuenta de Twitter.

Y detalló: "Ok es olor medio a podrido, a metal? Se lo siento al huevo, a las carnes, principalmente. A otras cosas también. Bueno en esas. Espero que se vaya".

Hoy se encuentra recorriendo México y desde allí comparte instantáneas en Instagram que cautivan a todos sus fans. En su última publicación, Nati posó frente a la cámara con un trago en la mano y luciendo un precioso traje de baño rojo. "Las huellitas en el piso delatan las mínimo 5 poses previas de los pies para otros intentos de foto. Culpable", escribió junto a la postal que se llenó de halagos.

"Rubia cada día está más bonita", "Hermosa", "Bella", "Que bonita por Dios", "Diosa", "Preciosa" y "Estás tremenda Naty", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.