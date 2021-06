¡Sin compasión! las opiniones de diferentes conductores que fulminan a Jorge Rial por el fracaso de TV Nostra

Jorge Rial en estos momentos está caminando por senderos desconocidos hasta ahora para él. Un camino de desorientación, incertidumbre, sobre todo por el volantazo repentino que tuvo que dar con su programa de televisión "TV Nostra", que se emitía por la pantalla de América a diario.

Después de terminar abruptamente su programa, hubieron muchos debates y declaraciones sobre todo de sus compañeros panelistas que apostaron también por el programa de televisón y sintieron un extraño dolor por la decisión que conocieron unas horas nada más, antes de que saliera el último programa al aire. Hubo un sin número de actores de la industria que salieron al cruce a expresarse con mucha dureza contra Jorge Rial, muchos que tenían facturas pendientes y que desde hace años esperaban este momento, tal parece haber sido el caso de Amalia Granata. También se pudo ver como los televidentes le dieron escaso apoyo al conductor y al nuevo formato televisivo.

Amalia Granata fue una de las que disparó duro contra Rial la semana pasada. Amalia que trabaja en un ciclo de radio con Marcelo Polino exclamó: “Yo no voy a hacer un análisis sobre las luces o la escenografía, pero sí voy a decir que en el último tiempo él se mostraba como feminista cuando siempre maltrató a las mujeres. La gente ya no es tonta”.

Sin tener miramientos Amalia Granata continuó diciendo: “Es un fracaso, un punto. Lo de él es a la tarde contando chimentos, no a la noche haciéndose el político. Siempre fracasó cuando fue a la noche”.

Lejos de calmar sus opiniones, Granata volvió a cargar contra Jorge Rial en el marco de la entrevista a Rodrigo Lussich, en el programa radial de Polino. Como se dice coloquialmente, le tiró un palazo, de forma filosa e hiriente, preguntó: “Rodrigo, por Rial no te ve voy a preguntar porque me da pena porque ¡Ya lo atendí tanto! ¿Pero ustedes no corren el riesgo como de ‘gastar’ su programa saliendo dos veces por día? ¿Hasta cuándo van a estar así?”.

Tanto Marina Calabró como Diego Ramos expresaron su disconformidad, mientras que Ángela Larena buscó mantenerse alejada de los problemas y escribió una carta de agradecimiento por el tiempo que estuvo como panelista en el ciclo.

Otro que se hizo eco de la situación actual de Jorge Rial fue Luis Ventura, su antiguo socio. En una entrevista con Catalina Dlugi para su programa radial Agarrate Catalina, el periodista habló sobre el fin de TV Nostra y expuso su postura: "Yo no me pongo en defensor de nadie. Lo que siempre digo es que hay que respetar la fuente de trabajo y el lugar de los trabajadores”. A lo que agregó: “Cada uno tiene su manera, pero a mí no me sorprendió. Me parecía inevitable el final. Ya cuando lo vi sabía lo que iba a pasar, es como cuando te dan la lista de jugadores y lo sabés".

Redoblando la apuesta Luis Ventura dijo: "Me parecía inevitable el final. Rial fue a buscar un programa de política y terminó haciendo una especie de Intrusos a la noche, que no era la idea de él porque no quería hacer más espectáculos" y continuó preguntando: "¿Cuántos programas en el prime time, orientados a la política anduvieron bien?”.

Parece que las críticas siguen apuntando al conductor, por ello Ventura dice: "Rial quiere meterse en el mundo de la política y la política no lo toma, es así. En el primer programa mete a Morla, que le mide muy bien, pero en el segundo va Cafiero y le va muy mal”.

Por otra parte, Catalina le preguntó sobre los fuertes dichos de su ex esposa, Estelita Muñoz, quien fulminó al ex conductor y le apuntó que su final era “merecido”, ya que Jorge Rial, “despidió a Luis cuando él estaba internado”.

Entre risas, Ventura acotó: “No me repitan lo que escuché durante años. Lo conozco ese discurso. Me parece que fue bastante suave en cuanto a lo que realmente ella piensa. Estuvo recatada”. Imagen: SOL 91.5