Nati Jota eleva la térmica desde la piscina con un precioso bikini floreado

Algunos días atrás, Nati Jota viajó a los Estados Unidos para tomarse unos días de descanso y aprovechó para recibir su dosis contra el coronavirus. "Estoy re contenta. La realidad que no viajé para vacunarme. De hecho me quedo bastante tiempo como lo están viendo. Vine para ver a mi hermana pero ya que estaba acá, me pareció prudente vacunarme. Primero para protegerme y segundo cuando esté en la Argentina, supongo que es una vacuna menos que sale del Estado y una persona más que se va a vacunar antes", reveló en su cuenta de Instagram luego de ser inoculada.

"Cuando vuelva si a los de mi sector y a mi edad no los vacunaron, por lo menos voy a ser una menos que contagie en igual medida y dimensión que quien no está vacunado", agregó.

Durante su estadía, la influencer ha ido compartiendo diverso material en Instagram para sus más de dos millones de seguidores y sus publicaciones se han llenado de comentarios y halagos. Ahora, la joven de 27 años de edad posó para la cámara desde la piscina y deslumbró con un precioso bikini floreado.

Nati Jota

Junto a las postales, Nati hizo una pequeña reflexión. "Es muy loco como cuando estas en cierto clima te resulta antinatural imaginarte en otro tan distinto. Ejemplo yo ahora con Argentina y el invierno, o ustedes si les digo que acá hacen como 28 grados, aunque para ellos son no sé cuántos Farenheit", expresó.

Los comentarios de sus fans no tardaron en aparecer y más de uno elogió su figura y su increíble traje de baño. Al momento, cuenta con más de 200 mil 'me gusta' y cientos de mensajes.