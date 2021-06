¿Lady Noriega será parte de la segunda temporada de 'Pasión de gavilanes'?

El anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Pasión de gavilanes generó mucha ansiedad en miles y miles de fanáticos. Si bien desde hace tiempo esperaban la gran noticia, ahora no paran de contar las horas para volver a ver a sus personajes favoritos en la pantalla chica.

Uno de los grandes interrogantes gira entorno a quienes participarán de esta segunda entrega. Si bien, hasta el momento, ya hay algunos actores confirmados, sobre muchos no se sabe si estarán o no. Fue Lady Noriega, quien le dio vida a Pepita Ronderos en el culebrón, quien ahora despejó las dudas de los fans de la tira creada por Julio Jiménez.

"Me tienen seca porque en todas mis redes sociales me lo preguntan, en la calle… y tiene que ver con ‘Pasión de Gavilanes’ y mi personaje, que todo el mundo ama por alegre, buena amiga, explosiva, y que siempre voy a llevar en mi corazón. La gente amó a Pepita Ronderos pero, tristemente, les tengo la noticia de que no va en la segunda temporada", expresó en un video que compartió la artista en sus redes sociales.

Y agregó: "Lo que sé y lo que se ha filtrado es que el bar Alcalá ya no va a existir. La música que se va a tener en cuenta es reguetón, no música popular; aunque esté pasando por un gran momento la música popular".

Pepita Ronderos

Además, en la grabación, señaló que hoy se encuentra enfocada en su carrera como cantante. "Entre los nuevos proyectos que tenemos se viene un álbum de música popular que, se espera, esté participando en la próxima edición de los premios Grammy, un objetivo sobre el cual venimos trabajando todos los colegas del género", contó.