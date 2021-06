El impresionante baile de Tini Stoessel con el que arrasa en TikTok

Tini Stoessel se encuentra muy feliz tras el estreno de su más reciente hit musical “2:50 Remix”. Este tema fue una colaboración realizada en conjunto con sus compatriotas MyA y Duki. El videoclip se ha grabado en Buenos Aires, donde los cuatro artistas han interactuado de manera fluida en el interior de una casa antigua.

MyA (Maxi y Agus) son los intérpretes originales de esta canción que llegó hace algunos meses y que sumó el talento de Tini y Duki. La actual versión ya ostenta las 4 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Este miércoles, Tini Stoessel compartió un video en su cuenta oficial de TikTok que deleitó a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En el mismo se puede ver a la latina desplegando toda su belleza realizando el challenge de su más reciente canción “2:50 Remix”. La ex chica Disney lució un top y una vincha color violeta pastel y un pantalón tiro alto acuadrille. Además, la también bailarina complementó su look con grandes aretes su cabello suelto y un delicado make up.

“Acá estaaa???????? #250RemixChallenge quiero verlxssss haciéndolo???????????? @mya_musica @dukissj gracias por todo el amor q le están dando al tema es increíble gracias????” fue el simple y promocional texto que eligió de epígrafe Stoessel para acompañar su reciente videoclip en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó rápidamente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 1.8 millones. Además, recibió miles de comentarios de cariño y halago de parte de sus más fieles seguidores.