Adamari López enseña cómo verse espléndida con un total white look a sus 50 años

Desde hace más de tres semanas, Adamari López se encuentra distanciada del bailarín español Toni Costa. "Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla", expresó la actriz y presentadora de televisión en un video que compartió en las redes.

Y agregó: "En más de una ocasión, la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse y estoy plenamente confiada que esta no será la excepción".

Adamari López y Toni Costa

"Por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos, he decidido que estas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto", cerró frente a la cámara.

Por su parte, él explicó: "Es un proceso que estamos pasando como cualquier pareja, hay que respetar y el tiempo dirá lo mejor para cada uno y si tiene que ser para estar juntos lo estaremos y si no es porque es lo mejor para cada uno por separado. Quién sabe. Lo que no puedo hacer es forzar, es dañar".

Ahora, López volvió a sorprender a sus fanáticos en la red, pero esta vez no lo hizo con ningún anuncio sino con una increíble postal. La artista, de 50 años, posó con un hermoso look total white y deslumbró con su belleza.