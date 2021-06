Estrella de “Friends” confiesa estar luchando contra el cáncer de próstata

James Michael Tyler el actor que interpretó a Gunther, el admirador de Rachel Green (Jennifer Aniston) y dueño de la cafetería "Central Perk", en las diez temporadas de la serie "Friends" compartió una noticia en el programa de televisión "Today" diciendo: "Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años. Es la etapa 4. Cáncer en etapa tardía. Así que eventualmente, ya sabes, probablemente me afectará".

James Michael Tyler también reveló que al principio los médicos eran optimistas, pero que al comienzo de la pandemia de 2019 el cáncer comenzó a mutar, explicando: "Me perdí de ir a una prueba, lo cual no fue algo bueno. Entonces, el cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así progresó".

El cáncer se extendió a sus huesos y a su columna vertebral, debido a esto quedó paralizada la parte inferior de su cuerpo. En la actualidad se está sometiendo a quimioterapia y ese proceso boicoteó sus planes de asistir al programa: “Friends, la reunión”.

Respecto al especial de Friends, James Michael Tyler dijo: "Quería ser parte de eso, e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todas las festividades. Fue agridulce, honestamente. Estaba muy feliz de ser incluido, fue mi decisión no ser parte de eso físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería traer una decepción. No quería ser como, Oh, y por cierto, Gunther tiene cáncer”.

Imagen: amazon

El intérprete del icónico y ácido Gunther en "Friends" quiere ayudar a otros compartiendo su historia y su experiencia contando en primera persona lo que le sucedió. Es por ello que el actor comenta: “Para muchos hombres, si se dan cuenta tan temprano, es fácilmente tratable. No quiero que la gente tenga que pasar por lo que yo he pasado. Este no es un proceso fácil. Mi objetivo el año pasado fue ver mi 59° cumpleaños. Hice eso, el 28 de mayo pasado".

Imagen: amazon

Además James Michael Tyler, quién supo dar vida al eterno enamorado no correspondido de "Rachel", el personaje interpretado por Jennifer Aniston, reveló que este padecimiento le ha dado un nuevo objetivo en la vida: "Mi objetivo ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia. Esa es mi única razón para salir así y dejar que la gente sepa. Ese es mi nuevo rol".