Isabel Pantoja inicia los trámites para desheredar a su hijo Kiko Rivera

Isabel Pantoja nació en el barrio de Triana de la ciudad española de Sevilla. Estuvo casada con el torero Francisco Rivera Pérez, apodado Paquirri hasta el fallecimiento de éste, que fuera embestido por un toro que le provocó la muerte.​ También tuvo una relación sentimental con el político español y exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Tiene dos hijos, Francisco José Rivera Pantoja “Kiko Rivera”, fruto de su matrimonio con Paquirri, y María Isabel Pantoja Martín que nació en Perú en 1995 y fue adoptada en 1996 por Isabel.



Hay una guerra declarada por los bienes, algunos que fueron del torero, Paquirri, y otros, logro de la cantante. La guerra abierta entre la cantante Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, ha vuelto a dar un giro tras conocerse las intenciones de la cantante de iniciar los trámites para desheredarle.



En su lugar, sus nietos pasarían a ser sus herederos, pero al ser todavía menores de edad, todo apunta que el tutor legal designado sería el hermano de Isabel Pantoja, Agustín. Esta decisión no habría caído bien a Kiko Rivera, que recientemente ha denunciado en los tribunales a su tío Agustín, al que acusa de tres delitos penales: apropiación indebida, estafa y administración desleal.



Aunque Isabel Pantoja no puede tomar decisiones sobre la parte de la herencia que al hijo de Paquirri Rivera le corresponde por parte de su padre, sí puede actuar sobre su parte. En el programa de televisión “Telecinco” se ha comentado que: "A Kiko Rivera le seguiría correspondiendo la herencia legítima por ser hijo de Isabel Pantoja, pero este sería un porcentaje mucho menor al que le tocaría en ese testamento inicial".



La ex pareja del hermano de Pantoja ha dicho: “Isabel tiene miedo a que su hijo pueda malgastar el dinero que pudiera tocarle de la herencia. Todo lo que ha hecho, el tema de la herencia, el no querer darle las cosas de su padre, es para que él no caiga en la tentación de malvender los trajes o coger el dinero y gastárselo".

Imagen: Instagram Isabel Pantoja



En este sentido, la excuñada de la cantante la ha defendido al sostener que Isabel Pantoja, "Está actuando como madre, lo que está haciendo es protegerlo, ¿eso no lo ve él?", se ha preguntado. Respecto a la actitud de Kiko Rivera ha dicho: "Es un niño consentido que todo lo ha tenido, y de algún lado tiene que sacar el dinero para llevar el nivel de vida que él lleva".