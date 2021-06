La terrible enfermedad cerebral que afecta a Brad Pitt diariamente en su vida

Brad Pitt, actor, modelo y productor de cine estadounidense; padece de una terrible enfermedad que complica su día a día afectando a gran escala sus relaciones interpersonales. El actor, que ha sido nominado en cuatro ocasiones a los Premios Óscar y a los Premios Globo de Oro convirtiéndolo en uno de los artistas con mayor reconocimiento a nivel mundial, se había encargado de que esta condición no se supiera de forma pública.

Actualmente el reconocido actor tiene fama internacional debido a su gran talento y también por el hecho de ser considerado uno de los hombres más atractivos del mundo. No obstante, el actor obtuvo su gran reconocimiento con su interpretación del cowboy autoestopista en la película “Thelma & Louise”. Además de ello Brad Pitt cuenta entre sus protagónicos con películas consideradas de culto como son “Fight Club” o “El club de la pelea” y el exitoso filme “Ocean's Eleven”. Por otra parte, su escandalosa relación con Angelina Jolie también ha dado mucho de qué hablar.

A pesar de estar rodeado de éxito, lujos y fama; la vida de Brad Pitt no es tan fácil como parece ya que padece de Prosopagnosia. La Prosopagnosia es una afección definida como un tipo específico de agnosia visual que se caracterizada por la incapacidad para reconocer rostros que nos son familiares e incluso, en los casos más graves, el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía. Para el actor esta enfermedad es catastrófica ya que el constantemente se encuentra acompañado por muchas personas debido a su trabajo.

Por otra parte, las personas afectadas por Prosopagnosia, enfermedad cerebral, pueden identificar un rostro como tal y saben que existe una diferencia entre dos rostros, pero no pueden reconocer ni identificar de quién se trata. Brad tiene que hacer un trabajo exhaustivo para poder reconocer personas y esto lo hace con un análisis deductivo para tratar de identificarla a través de rasgos característicos como son la forma o color del pelo, la presencia de alguna cicatriz o lunar, determinadas expresiones faciales, de la persona a la que quiera reconocer.

Imagen. EL PAÍS

El padecimiento del ex de Angelina Jolie es de tipo crónico ya que su afección es contante y no hay cura alguna. Para Brad, cada vez que ve a alguien es como si lo conociese por primera vez lo cual genera grande dificultades en su ámbito laboral. La Prosopagnosia se divide en dos tipos: “Aperceptiva”, en la que el paciente no es capaz de diferenciar un rostro de otro; y “Asociativa”, donde si es capaz de distinguir algunos rasgos pero no sería capaz de asociarlos con la persona conocida, como le pasa en este caso del actor .Pitt habló sobre su enfermedad en el año 2013 y declaró sobre los problemas que esto trae en sus relaciones con las personas ya que “Hay personas que me odian porque creen que les estoy faltando al respeto”.