Ricky Martin acapara todas las miradas en una llamativa producción de fotos junto a su esposo

Con motivo del mes del orgullo LGBTIQ+, la revista italiana CAP 74024 puso en su portada a Ricky Martin y su esposo, Jwan Josef. La pareja inició su relación en el 2016 y un año más tarde, se casaron en secreto. "Intercambiamos votos, y hemos jurado todo. Hemos firmado todos los documentos que necesitamos para firmar, acuerdos prenupciales y todo", manifestó en aquél entonces el artista.

De la llamativa producción de fotos que realizó para el magazine, el intérprete de 'Que rico fuera' subió solamente tres postales a su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 15 millones de personas. En ellas se los ve abrazados demostrando la gran conexión que tienen. Las instantáneas cosecharon miles de 'me gusta' y cientos de comentarios.

Dentro de sus contactos, Ricky tiene a Juan Martino, el hermano de la periodista Majo Martino. Él estuvo presente en una de las últimas emisiones del programa que conduce Tomás Dente en KZO y habló sobre el vínculo que mantiene con el cantante puertorriqueño. "Somos conocidos de Instagram, hay buena onda es un tipazo", expresó.

"Todo el mundo que conozco tiene algo con Ricky Martin, es especial. A mi me dan ganas de conocer a esa persona porque me parece brillante. Me encantaría conocerlo desde un lugar intelectual", agregó.

Y destacó sobre el artista: "Es muy humilde él, a mí me sorprendió eso. Yo tenía como que al ser una mega estrella él, yo creía que estaba en otro plano, pero capaz que no".