Hasta Andrea Meza reaccionó: Daniela Nicolás realizó un emocionante posteo

Daniela Nicolás regresó hace unas semanas a Chile tras representar a su país de gran manera en el concurso internacional de belleza Miss Universo. Si bien Daniela no logró quedar seleccionada en el Top 21 para seguir en el camino a la corona, la chilena conocida por sus actuaciones en “Mamá mechona” y “Veinteañero a los 40,” logró conquistar al público con su carisma y espontaneidad.

Daniela Nicolás dejó en claro en las redes sociales, en más de una ocasión, lo importante que fue para ella representar a Chile en el certamen: “Llevar la banda de Chile en el universo no tiene precio. Qué orgullo haber tenido la suerte de representar a mi país y a muchos otros que se sintieron representados conmigo”.

Hace unas horas, Daniela publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus miles de seguidores. En la misma se puede ver a la bella latina desplegando toda su belleza y estilo para una producción profesional de fotos destinada a Miss Universo. La modelo latina lució un vestido de seda roja escarlata con una gran sonrisa en su rostro, sus manos alzadas, un delicado make up y la banda con la leyenda “Chile” inscripta.

Fuente: Instagram Daniela Nicolás

“A reír siempre!!!!! Que de eso se trata la vida!!! ♥️ ha pasado un mes de este día y sigo tan feliz!!! Ha sido muy emocionante cada recuerdo que se me viene a la cabeza cuando pienso en esta tremenda experiencia ♥️ me emociona pensar en lo que costó llegar hasta ahí, todavía se me caen algunas lagrimitas de emoción, espero de verdad que nunca se me olvide todo lo vivido ♥️” fue el emotivo y extenso texto que eligió Nicolás de epígrafe para acompañar sus reciente y glamorosa instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Daniela Nicolás

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a Daniela Nicolás se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 40 mil corazones. Además, la oriunda de Copiacó recibió el like de su amiga y compañera de certamen Andrea Meza.