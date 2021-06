Por esta razón la familia de Meghan Markle no volverá a hablar con ella

Uno de los miembros de la familia de Meghan Markle que se mantiene en el anonimato dice que no habrá una reunión cálida con la duquesa de Sussex, y dice que probablemente "nunca volverán a hablar".

Hablando bajo condición de anonimato, el pariente afirmó en una nueva entrevista que Markle, de 39 años, desarrolló la creencia de que está por encima de su familia, distante, después de convertirse en miembro de la realeza como resultado de su matrimonio con el príncipe Harry en 2018.

"Claramente estamos en diferentes clases sociales, y nunca volveremos a hablar", dijo el miembro de la familia a Fox News el miércoles. Al afirmar que el distanciamiento es una "elección" de Meghan, el pariente anónimo señaló que no tienen planes de perseguir a alguien que "no quiere hablar" con ellos.

A lo cual dijo: “Tengo mi propia familia y no podríamos estar más felices de compartir el amor que tenemos. Entonces, en otras palabras, no podría importarme menos”. La tensa relación de Meghan Markle con su familia ha sido bien documentada en los últimos años, en particular antes de la boda de ella y el príncipe Harry, cuando su padre, Thomas Markle, se saltó la ceremonia en el último minuto luego de un escándalo fotográfico .

El exdirector de iluminación de Hollywood, ahora de 76 años, también reveló el contenido de una carta que Meghan le había enviado después de sus nupcias reales. Además de Thomas, quien ha criticado a su hija y su yerno, la media hermana de la duquesa, Samantha Markle, también ha criticado repetidamente a su hermana alejada.

Meghan Markle y el príncipe Harry, que recientemente le dieron la bienvenida a su segunda hija , Lilibet "Lili" Diana, se separaron de la familia real el año pasado. La pareja ahora reside en Montecito, California , junto con su hijo de 2 años, Archie.

Imagen: Vanity Fair

Sin embargo, a pesar de la distancia, el pariente anónimo de Meghan Markle no quiere nada más que lo mejor para los Sussex tras el nacimiento de su bebé. “Estoy feliz por ellos”, dijo el miembro de la familia. “Formar una familia es lo más gratificante y les deseo lo mejor”.