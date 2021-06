Asombroso test: lo primero que veas indica si eres una persona insegura

Los test de personalidad continúan siendo un verdadero furor en las redes sociales. Los usuarios hallaron en estos retos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en pocos segundos aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que expone sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Copa: te destacas por ser alguien sumamente estructurado e inseguro. Por un lado, quieres absolutamente todo y por el otro, no sabes bien lo que deseas para tu vida. La toma de decisiones no es lo tuyo y no sabes bien de qué manera actuar cuando se presenta un imprevisto en tu vida. Si no aprendes a relajarte y a tomarte las cosas con más calma, tendrás fuertes dolores de cabeza. La vida es mucho más sencilla si se la mira con los ojos correctos.

Freepik

Rostros: eres una persona que por fuera parece muy tranquila, sin embargo, por dentro eres una especie de volcán a punto de entrar en erupción. Te destacas por ser muy generoso y bondadoso con todo lo que tienes. No te gusta prejuzgar a los demás y antes de elaborar una opinión sobre alguien que no conoces, prefieres llamarte al silencio. Eres capaz de sacrificar tu propia felicidad por ver feliz a tu familia. Por tu círculo más cercano das todo, incluso lo que no tienes.