Charlotte Caniggia presumió su belleza y conquistó a sus fans

Charlotte Caniggia ya está de nuevo en el país tras finalizar las grabaciones en México del reality “Acapulco Shore”. La modelo de 27 años fue una invitada especial en la octava edición del programa de MTV. No me interesa ser cantante ni actriz. Yo participo en 'realities' y armo más o menos un personaje dentro de un show, porque aunque alguna gente cree que allí está la vida real de las personas, no tiene nada que ver con eso", indicó la mediática a Télam.

Charlotte se encuentra muy ansiosa esperando el estreno de “La Academia 2021” donde competirá con figuras de la talla de Cachete Sierra, Karina La Princesita, Lizardo Ponce y Barby Franco.

Hace unas horas, Charlotte Caniggia publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su belleza sentada en un sillón en el living de un departamento. La morocha lució un osado outfit de color negro, zapatos taco aguja rojos, su cabello suelto y un delicado make up.

“Estoy enamorada de Lipo 6 Cla, el quemador que tienen mis amigos de @vitalmass que elimina la grasa acumulada y conserva la masa muscular” fue la primera parte del promocional epígrafe que eligió Caniggia para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la hija del ex futbolista Claudio Paul Caniggia se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 54 mil corazones. Además, la ex participante de “Cantando 2020” recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus fans.