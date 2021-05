Carmen Villalobos presume toda su hermosura con un impactante vestido rojo

Ya comenzó la cuenta regresiva del estreno del remake de 'Café con aroma de mujer' y tanto los fanáticos como los actores de la tira se encuentran muy ansiosos esperando ver las primeras imágenes del culebrón en la pantalla chica. Carmen Villalobos, Mabel Moreno y William Levy revelaron en sus redes sociales que la producción saldrá a la luz el próximo 10 de mayo por RCN y en Telemundo, el 25.

Por primera vez en su carrera, Villalobos le dará vida a un personaje antagónico: Lucía Sanclemente. Recientemente, reconoció al respecto en el programa SuperLike: "Estoy feliz de tener esta oportunidad en mis manos. Nunca he hecho un antagónico así que me lo estoy gozando".

"Espero que a ustedes les guste, no es la típica villana de las novelas que yo creo que la gente odia desde que aparece, al contrario, es una mujer muy chévere, una mujer como cualquiera que va a luchar por lo que ella cree que es suyo, su futuro y por lo que toda la vida ha trabajado. Le estamos dando un giro a esta villana", agregó en la entrevista.

Ahora, en su última publicación acaparó todas las miradas con un impactante vestido rojo junto al anuncio del lanzamiento de la tira de Fernando Gaitán. "Una nueva versión con un nuevo sabor", redactó con los datos del estreno.

Las instantáneas se llenaron de mensajes y miles de 'me gusta'. "Al fin, no me la voy a perder", "Bella", "Reina. Mucha suerte, estoy segura que lo darás todo en este personaje y ahí estaremos apoyándote", "Me encanta el color de tu cabello", "La espero con ansias", son algunos de los comentarios de sus fans.