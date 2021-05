Esto es lo que no le gusta a Charli D'Amelio de TikTok

Charli D’ Amelio mantiene su originalidad y espontaneidad en las redes sociales a pesar de la colosal popularidad que ha adquirido en estos dos años. La bailarina y celebridad de Internet posee más de 116 millones de followers en la plataforma TikTok, convirtiéndola en la persona con más seguidores en dicha red social.

Charli quien no duda en ser totalmente franca ante la cámara ha dejado en claro en más de una ocasión que el salto a la fama no ha sido todo “color de rosa” ya que ha sufrido varias críticas y malos momentos. La joven norteamericana participo hace unas semanas del programa de YouTube conducido por su hermana Dixie D’ Amelio y reveló por qué no disfruta TikTok de la misma manera que al principio.

Charli inició aclarando que se unió a la popular app de origen chino para realizar “videos divertidos de baile” con sus amigos y que ya no es lo mismo, aduce que la vibra es distinta: "Ahora se ha convertido en toda esta competencia”.

“No se siente como antes, donde había colaboraciones y diversión, y todos eran amigos”, comenzó la joven. “Ahora, todos están tratando de golpearse entre sí. Eso no tiene sentido para mí. No es por eso que comencé en TikTok” amplió D’ Amelio en el programa "The Early Late Night Show".

Fuente: Instagram Charli D' Amelio

Por último, Charli D’ Amelio dejó una privada observación de sus amistades en TikTok: “¿Qué pasó con las amistades que solía tener todo el mundo? Todos dejaron a las personas que estaban tratando de estar ahí para todos”.